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По факту инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке возбуждено уголовное дело

СК РФ: уголовное дело возбуждено по факту инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке
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РИА Новости

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в публикации.

Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром в четверг, 19 декабря. После этого была организована спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

20 декабря спасателям удалось поймать радиосигнал маяка в районе поиска самолета Ан-2.

22 декабря МЧС по Камчатскому краю сообщило, что обнаруженный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. По информации чрезвычайного ведомства, судно было обнаружено с воздуха с помощью региональной поисково-спасательной базы.

Ранее у Камчатки нашли пропавшую лодку с одним выжившим.

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