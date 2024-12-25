Самолет, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау

Борт «Азербайджанских авиалиний» упал в аэропорту Актау в Казахстане, сообщает Telegram-канал ORDA.

По информации Telegram-канала, самолет совершал рейс из Баку в Грозный. На сервисе Flightradar24 отобразился странный курс самолета. Судно сделало две петли, после чего исчезло с радаров.

До этого на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-2. Борт был обнаружен спустя три дня в районе горы Тундровая. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.

Позже спасенный экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 рассказал подробности крушения. Члены экипажа отметили, что им повезло упасть в снег. Во время ожидания спасения им приходилось есть раз в день, так как было немного еды.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.