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Самолет, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау

Опубликовано видео крушения самолета у Актау в Казахстане

Борт «Азербайджанских авиалиний» упал в аэропорту Актау в Казахстане, сообщает Telegram-канал ORDA.

По информации Telegram-канала, самолет совершал рейс из Баку в Грозный. На сервисе Flightradar24 отобразился странный курс самолета. Судно сделало две петли, после чего исчезло с радаров.

До этого на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-2. Борт был обнаружен спустя три дня в районе горы Тундровая. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.

Позже спасенный экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 рассказал подробности крушения. Члены экипажа отметили, что им повезло упасть в снег. Во время ожидания спасения им приходилось есть раз в день, так как было немного еды.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с исчезновением Ан-2 в Камчатском крае.

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Крушение самолета в Казахстане
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