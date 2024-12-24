Израиль атаковал больницу в секторе Газа с помощью роботов-камикадзе

Израиль с помощью роботов-камикадзе атаковал больницу «Камаль Адван» в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По словам очевидцев, дистанционно управляемые транспортные средства доставили коробки с надписью «опасность». Предполагается, что в коробках была взрывчатка, которая позже взорвалась.

«Некоторое время назад два военных робота взорвались возле больницы, причинив серьезный ущерб и ранив около 20 человек, как сотрудников, так и пациентов. Этот взрыв произошел очень близко, и это первый раз, когда они использовали такого рода роботов возле больницы «Камаль Адван», — отметил директор учреждения, доктор Хуссам Абу Сафия.

25 октября сообщалось, что израильская военная авиация нанесла авиаудар по больнице «Камаль Адван» на севере сектора Газа. Израиль ударил по кислородной станции, из-за чего случился взрыв, который частично повредил здание больницы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

19 ноября 2024 года Нетаньяху сообщил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее Израиль назвал оторванными от правды слова папы Римского о жестокости в Газе.