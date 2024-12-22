Израиль назвал «оторванными от правды» слова папы Римского о жестокости в Газе

Министерство иностранных дел Израиля обвинило папу Римского Франциска, который до этого осудил израильские авиаудары по сектору Газа, в двойных стандартах и выделении именно еврейского народа. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ответ на сегодняшнее заявление Папы: жестокость — это когда террористы прячутся за детьми, пытаясь уничтожить израильских детей, жестокость — это когда террористы удерживают 100 заложников в течение 442 дней», — говорится в заявлении МИДа Израиля.

В израильском внешнеполитическом ведомстве добавили, что необходимо отказаться от двойных стандартов и «выделения еврейского государства и его народа».

Также в израильском МИД подчеркнули, что замечание понтифика разочаровывает, поскольку слова главы католической церкви «оторваны от истинного и фактического контекста борьбы Израиля с джихадистским терроризмом», которая была навязана ему с 7 октября прошлого года.

В субботу, 21 декабря, папа Римский Франциск, комментируя израильские авиаудары по сектору Газа, назвал их «жестокостью, а не войной».

18 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что танки армии обороны Израиля открыли огонь по гражданским лицам на юге сектора Газа в районе гуманитарной зоны Аль-Маваси. Инцидент произошел к западу от города Рафах. Сообщалось также о нескольких раненых мирных жителях.

27 октября прошлого года Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Позднее в рамках наземной операции силы израильской армии окружили анклав и отрезали его от снабжения.

Ранее папа Римский напомнил, что подлинный мир дается только «обезоруженному сердцу».