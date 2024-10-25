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Израиль атаковал больницу на севере Газы

Al Jazeera: Израиль нанес авиаудар по больнице на севере Газы

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Ramadan Abed/Reuters

Израильская военная авиация нанесла авиаудар по больнице «Камаль Адван» на севере сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

Отмечается, что Израиль нанес прицельный удар по кислородной станции, из-за чего случился взрыв, который частично повредил здание больницы. Директор медицинского учреждения сообщил, что в результате атаки оборвалась жизнь нескольких детей, сотрудники больницы получили ранения.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа отзывается болью в сердце у большинства людей. Российский лидер прокомментировал ситуацию в палестинском анклаве в ходе заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», которое состоялось в Казани. Путин выразил сожаление в связи с тем, что в мире происходит большое количество вооруженных конфликтов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что США проверяют Израиль на нарушения прав человека.

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