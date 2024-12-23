В Татарстане сняли режим ЧС, введенный после атаки беспилотников на Казань

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о снятии введенного после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Казань режима ЧС. Об этом сообщила пресс-служба главы республики, передает ТАСС.

Режим чрезвычайной ситуации действовал с 21 декабря для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Отмечается, что он был необходим для оперативной работы по ликвидации последствий атаки БПЛА на город. На жителей республики распоряжение о введении режима ЧС не распространялось.

Накануне стало известно, что пожарный МЧС Руслан Щукин, принимавший участие в эвакуации жителей после атаки БПЛА в Казани, спас девочку по имени Весна и ее мать Адель Искандарову.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее власти Казани сообщили, что третий беспилотник во время атаки сбили полицейские.