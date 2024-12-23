В Пулково пассажиров массово высаживают из самолетов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге пассажиров массово высаживают из самолетов, задержаны вылеты минимум 11 бортов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По словам пассажиров, сотни уже находившихся на борту людей попросили без объяснения причин покинуть самолеты уже перед самым взлетом. Из-за этого в аэропорту возникли огромные очереди.
21 декабря столичная межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса авиакомпании Al Masria Universal из Москвы в Шарм-эш-Шейх, который произошел в аэропорту Шереметьево.
В тот же день из-за атак беспилотников в Татарстане временно приостановили работу аэропорты Казани, Ижевска и Саратова.
18 декабря аэропорт в Польше частично эвакуировали из-за подозрительного предмета в багаже.
Ранее в штате Нью-Йорк неопознанные беспилотники нарушили работу аэропорта.