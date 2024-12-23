Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пулково пассажиров массово высаживают из самолетов

«Mash на Мойке»: в Пулково пассажиров начали массово высаживать из самолетов
close
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге пассажиров массово высаживают из самолетов, задержаны вылеты минимум 11 бортов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам пассажиров, сотни уже находившихся на борту людей попросили без объяснения причин покинуть самолеты уже перед самым взлетом. Из-за этого в аэропорту возникли огромные очереди.

21 декабря столичная межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса авиакомпании Al Masria Universal из Москвы в Шарм-эш-Шейх, который произошел в аэропорту Шереметьево.

В тот же день из-за атак беспилотников в Татарстане временно приостановили работу аэропорты Казани, Ижевска и Саратова.

18 декабря аэропорт в Польше частично эвакуировали из-за подозрительного предмета в багаже.

Ранее в штате Нью-Йорк неопознанные беспилотники нарушили работу аэропорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами