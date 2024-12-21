Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса из Шереметьево в Египет

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса Москва — Шарм-эш-Шейх

Столичная межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса UJ614 авиакомпании Al Masria Universal из Москвы в Шарм-эш-Шейх, который произошел в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила прокуратура в Telegram-канале.

В данный момент на месте находится московский прокурор по надзору за соблюдением законодательства в сфере воздушного и водного транспорта Кирилл Нищименко, уточнили в пресс-службе. На рейс зарегистрировано 218 пассажиров, вылет которого запланирован на субботу, 21 декабря, в 18:50.

Рейс UJ-614 авиакомпании Al Masria Universal Airlines, следующий из Москвы в Шарм-эль-Шейх, задержан более чем на сутки из-за технической неисправности самолета.

Вылет перенесен на 7:00 утра воскресенья, 22 декабря. Пассажиры (218 человек), ожидающие вылета в зале ожидания аэропорта Шереметьево, в пятницу, 20 декабря, стали участниками конфликта, переросшего в потасовку с применением сотрудников правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала Baza, пассажиры заблокировали выход на посадку для другого рейса.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль, прокурор находится в аэропорту, чтобы проследить за соблюдением прав пассажиров и расследованием инцидента. Замена самолета ожидается.

Ранее самолет затопило из-за протечки в туалете во время полета.