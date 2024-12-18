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Аэропорт в Польше частично эвакуировали из-за подозрительного предмета в багаже

RMF FM: аэропорт Варшавы эвакуировали из-за подозрительного предмета в багаже

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Shutterstock

В Варшаве аэропорт имени Шопена частично эвакуировали в связи с подозрительным предметом в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Во время проверки ручной клади у одного из пассажиров был обнаружен подозрительный предмет», — отмечается в заявлении.

В настоящее время на месте работают службы, зоны C, D и Е эвакуированы.

В ноябре аэропорт Волгограда эвакуировали из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации. После проверки специальными службами возгораний обнаружено не было. Инцидент не отразился на графике вылетов и прилетов самолетов.

До этого из аэропорта Челябинска эвакуировали пассажиров из-за брошенного в технологическую шахту окурка, что привело к оплавлению обшивки трубы. По данным Уральской транспортной прокуратуры, один из пассажиров курил в туалете общей зоны накопителя в стерильной зоне аэропорта.

Ранее в Новом Уренгое у пассажирского самолета при взлете открылась одна из дверей.

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