Путин поговорил с главой Татарстана после атаки на Казань

Путин после атаки на Казань провел телефонный разговор с Миннихановым

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после масштабной атаки беспилотников на Казань. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

«Владимир Путин поговорил по телефону с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань. Глава государства регулярно получает оперативные доклады по линии Министерства обороны», – следует из сообщения.

21 декабря на Казань было совершено нападение с участием беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Власти сообщают, что пострадавших нет. Это была первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Минниханов заявил, что три из восьми беспилотников, атаковавших здания в Казани, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина нанесла удар по Казани из-за саммита БРИКС.