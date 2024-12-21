Минниханов рассказал, куда целились беспилотники в Казани

Три из восьми беспилотников, атаковавших Казань, целились на объекты ОПК

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что три из восьми беспилотников, атаковавших здания в Казани в субботу, 21 декабря, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Из восьми беспилотников только три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, они были все уничтожены», — сообщил он.

Глава региона отметил, что по случайности никто не пострадал при массированной атаке беспилотников на Казань.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома. В результате атаки в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее момент уничтожения беспилотника над Казанью попал на видео.