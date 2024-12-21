В МИД РФ заявили, что Украина нанесла удар по Казани из-за саммита БРИКС

Удар по Казани является актом мести со стороны Киева за военные неудачи и успешный саммит БРИКС в России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой опубликованы в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, украинские власти, испытывая бессилие на поле боя, вымещают свою злобу на мирном населении России, и атака на Казань — это попытка запугать жителей одного из экономически развитых регионов страны. Захарова отметила садистское освещение событий в украинских СМИ и Telegram-каналах. Она выразила возмущение по поводу молчания «коллективного Запада» и западных СМИ, которые, по ее мнению, избирательно реагируют на теракты, игнорируя происходящее в России.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее в Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС.