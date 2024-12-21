Путину доложили об атаке беспилотников на Казань

Песков: Путину доложили об атаке БПЛА на Казань, он на связи с военными

Президент России Владимир Путин осведомлен об атаке беспилотников на Казань. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер дважды в сутки получает доклады от российских военачальников и регулярно — сообщения от Минобороны.

Песков добавил, что после атаки на Казань Путин также поговорил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее момент уничтожения беспилотника над Казанью попал на видео.