Момент уничтожения беспилотника над Казанью попал на видео

Появились кадры уничтожения еще одного беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Казанью. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Baza.

«Момент уничтожения еще одного дрона над Казанью», — говорится в публикации.

Уточняется, что дрон засняли местные рыбаки.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее глава Татарстана прибыл к месту атаки беспилотников.