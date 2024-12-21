Момент уничтожения беспилотника над Казанью попал на видео

Появились кадры уничтожения еще одного беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Казанью. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Baza.
«Момент уничтожения еще одного дрона над Казанью», — говорится в публикации.
Уточняется, что дрон засняли местные рыбаки.
Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.
В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.
Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее глава Татарстана прибыл к месту атаки беспилотников.