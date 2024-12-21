В Татарстане ввели режим ЧС для органов власти и МЧС в связи с атакой дронов

В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации для органов власти и МЧС в связи с атакой дронов в Казани. Об этом сообщает агентство «Татар-информ».

«Режим чрезвычайной ситуации необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий. То есть этот документ касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА», — объяснили в пресс-службе главы республики.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее момент попадания беспилотника в многоэтажный дом в Казани попал на видео.