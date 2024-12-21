Момент попадания второго беспилотника в многоэтажный дом в Казани попал на видео

Baza опубликовала видео с моментом атаки второго дрона на многоэтажку в Казани

Telegram-канал Baza опубликовал видео с моментом попадания второго беспилотника в многоэтажный дом.

На видео попало, как к высотке подлетает летательный аппарат и врезается в стеклянные стены. После удара последовал взрыв.

Ранним утром 21 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в небе над Татарстаном ликвидировали украинский беспилотник. По данным ведомства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дрон самолетного типа.

По данным Telegram-канала Mash, беспилотники атаковали элитный ЖК «Манхэттен» неподалёку от центра Казани и пятиэтажку на улице Красной Позиции.

Позже в Telegram-канале SHOT появилась информация об атаке БПЛА на 37-этажный жилой дом в Казани. На этом фоне в здании произошел пожар, началась эвакуация находившихся внутри людей. Однако еще до завершения эвакуации в дом врезался второй беспилотник ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых за ночь дронов ВСУ.