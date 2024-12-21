Пожарный спас ребенка при атаке дрона в Казани

Житель Казани рассказал, как пожарный спас его маленького ребенка при атаке БПЛА

Пожарный спас маленького ребенка во время атаки беспилотника в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».

Очевидец атаки дрона, проживающий в ЖК «Лазурные небеса», Гаяз Искандаров рассказал, что во время второго налета его жена и маленькая дочь оказались на улице рядом со зданием. По его словам, у жены уже не было сил бежать, и тогда находившийся рядом с ними пожарный накрыл девочку своим телом, защитив от осколков.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее сообщалось, что больницы Казани переведены в режим повышенной готовности.