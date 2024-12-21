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Глава Башкортостана высказался об атаке украинских БПЛА на Казань

Хабиров: Башкортостан готов оказать помощь атакованному дронами Татарстану
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Максим Блинов/РИА Новости

Башкортостан готов оказать Татарстану, столица которого подверглась атаке украинских дронов, всю необходимую помощь. Об этом в своем Telegram-канале написал глава первого региона Радий Хабиров.

Он подчеркнул, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по жилым домам. Целью было мирное население, в связи с чем Хабиров назвал украинские власти «террористической организацией».

«Башкортостан всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь», — подчеркнул глава республики.

21 декабря украинские войска атаковали Казань, выпустив в ее сторону несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова рассказали, что всего в столице региона зафиксировали восемь прилетов дронов. Шесть из них пришлись на жилые дома.

В результате в трех районах города — Советском, Приволжском и Кировском — произошли возгорания. Ради обеспечения безопасности граждан власти решили отменить все массовые мероприятия, которые должны были пройти в Казани в выходные.

Никакой официальной информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. Тем не менее медицинские учреждения в городе были переведены в состояние повышенной готовности.

Ранее обстановка в атакованном дронами жилом комплексе «Лазурные небеса» в Казани попала на видео.

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ВСУ ударили по Казани дронами
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