Обстановка в высотках Казани после первой атаки беспилотников попала на видео

Появились кадры из элитного ЖК в Казани после первой атаки украинских дронов

Обстановка в элитном жилом комплексе (ЖК) «Лазурные небеса» после первой атаки беспилотных летательных аппаратов в Казани попала на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видеозаписи можно заметить, как в одной из квартир сработала пожарная тревога и оповещение о необходимости эвакуации. Жильцов дома призвали покинуть здание через аварийные выходы.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее следовавшие в Казань самолеты сели в Самаре.