В Казани ликвидировали открытое горение в ЖК после атаки беспилотника

МЧС: открытое горение ликвидировано в ЖК «Лазурные небеса» после атаки дрона

В казанском ЖК «Лазурные небеса» спасатели ликвидировали открытое горение после попадания беспилотника. Об этом сообщил ТАСС представитель регионального управления МЧС на месте проведения работ.

По его словам, сейчас специалисты разбирают строительные конструкции в жилкомплексе.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на местные СМИ писал о трех пострадавших при атаке дронов, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее в аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.