Прокуратура Татарстана контролирует ситуацию с приостановкой полетов в аэропорту Казани

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с ограничениями в аэропорту Казани

Прокуратура Татарстана взяла на контроль ситуацию с приостановкой полетов в аэропорту Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов выехал на места происшествий. Им взяты на личный контроль соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи», — говорится в сообщении.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее аэропорт Ижевска временно приостановил работу из-за атак БПЛА в Татарстане.