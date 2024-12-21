Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Ижевска временно приостановил работу из-за атак БПЛА в Татарстане

Росавиация: на работу аэропорта в Ижевске ввели временные ограничения
close
Shutterstock

На работу аэропорта в Ижевске ввели временные ограничения на прилет и вылет. Об этом сообщили в Росавиации.

Как написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

По словам губернатора Удмуртской республики Александра Бречалова, в аэропорту введен план «Ковер», полеты приостановлены.

«Напоминаю, задача врага – посеять панику. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию», — заключил глава региона.

Утром 21 декабря в Казани в результате атаки беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сообщили в мэрии города. Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием.

Восемь прилетов беспилотников зафиксировали в Казани. Шесть атак пришлись на жилые дома, сообщили власти Татарстана.

Ранее в Казани эвакуировали несколько школ после атак беспилотников.

Все новости на тему:
ВСУ ударили по Казани дронами
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами