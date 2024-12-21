Аэропорт Ижевска временно приостановил работу из-за атак БПЛА в Татарстане

Росавиация: на работу аэропорта в Ижевске ввели временные ограничения

На работу аэропорта в Ижевске ввели временные ограничения на прилет и вылет. Об этом сообщили в Росавиации.

Как написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

По словам губернатора Удмуртской республики Александра Бречалова, в аэропорту введен план «Ковер», полеты приостановлены.

«Напоминаю, задача врага – посеять панику. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию», — заключил глава региона.

Утром 21 декабря в Казани в результате атаки беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сообщили в мэрии города. Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием.

Восемь прилетов беспилотников зафиксировали в Казани. Шесть атак пришлись на жилые дома, сообщили власти Татарстана.

Ранее в Казани эвакуировали несколько школ после атак беспилотников.