В Казани второй беспилотник врезался в многоэтажный дом

Второй дрон атаковал жилой многоэтажный дом в Казани во время эвакуации людей. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

После удара на верхних этажах дома начался сильный пожар.

По данным Telegram-канала Mash, беспилотники также атаковали элитный ЖК «Манхэттен» неподалёку от центра Казани и пятиэтажку на улице Красной Позиции.

Незадолго до этого дрон врезался в 37-этажный жилой комплекс «Лазурные небеса», который находится на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы в Казани. По информации журналистов, в здании произошел пожар.

В Минобороны РФ сообщали, что около 7:50 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате они сбили один дрон самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых за ночь дронов ВСУ.