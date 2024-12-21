Глава Татарстана прибыл к месту атаки беспилотников

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл к месту атаки беспилотников на жилые дома в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Рустам Минниханов на месте, штаб докладывает ему оперативную информацию», — указали в пресс-службе.

По данным мэрии Казани, после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пожары произошли в Советском, Кировском и Приволжском районах города.

Один из дронов врезался в 37-этажный комплексе «Лазурные небеса», который находится на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы, другой — элитный ЖК «Манхэттен» неподалеку от центра Казани. Кроме того, была атакована пятиэтажка на улице Красной Позиции.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее было опубликовано видео с моментом попадания второго беспилотника в многоэтажный дом.