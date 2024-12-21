Штаб развернули на месте атаки БПЛА по домам в Казани

Оперативный штаб развернули на месте атаки беспилотников по жилым домам в Казани

Оперативный штаб развернут на месте атаки беспилотных летательных аппаратов по жилым домам в Казани. Об этом заявили в пресс-службе главы Татарстана, передает ТАСС.

По информации мэрии города, возгорание произошло в домах, находящихся в Советском и Кировском районах Казани.

«На месте развернут штаб», — сказали в пресс-службе.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл к месту атаки беспилотников на жилые дома в Казани.

По информации мэрии Казани, после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пожары произошли в Советском, Кировском и Приволжском районах города.

Один из дронов врезался в 37-этажный комплексе «Лазурные небеса», который находится на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы, другой — элитный ЖК «Манхэттен» неподалеку от центра Казани. Кроме того, была атакована пятиэтажка на улице Красной Позиции.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее было опубликовано видео с моментом попадания второго беспилотника в многоэтажный дом.