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Полиция не нашла взрывчатку в автомобиле подозреваемого в теракте в Германии

Welt: в автомобиле подозреваемого в теракте в Магдебурге не нашли взрывчатку
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Benjamin Westhoff/Global Look Press

Сотрудники полиции не нашли взрывчатых веществ в автомобиле подозреваемого в теракте в немецком городе Магдебург. Об этом сообщает телеканал Welt.

В ходе осмотра правоохранители обнаружили на пассажирском сидении автомобиля сумку. Предполагалось, что внутри нее могла находиться взрывчатка. Однако эти опасения не подтвердились, отметили журналисты.

Вечером 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом.

В результате наезда машины на толпу 11 получили травмы, несовместимые с жизнью. Предполагается, что использовавшимся автомобилем был BMW. Очевидцы рассказали, что машина врезалась прямо в толпу людей рядом с ратушей.

Агентство DPA сообщило, что водитель машины, совершивший наезд, не был известен, как исламист. Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии.

Ранее посольство России открыло горячую линию после теракта в Германии.

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