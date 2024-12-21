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Полиция раскрыла подробности о подозреваемом в теракте в Германии

Полиция Магдебурга полагает, что совершивший теракт действовал в одиночку
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Michael Probst/AP

Водитель, который совершил наезд на людей во время рождественской ярмарки в немецком Магдебурге, мог действовать в одиночку. Об этом сообщила полиция города в социальной сети X.

«Подозреваемым оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Мужчину задержали сразу на месте и временно арестовали. В настоящее время мы предполагаем, что он был единственным преступником», — говорится в сообщении.

Вечером 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом.

В результате наезда машины на толпу 11 получили травмы, несовместимые с жизнью. Предполагается, что использовавшимся автомобилем был марки BMW. Очевидцы рассказали, что машина врезалась прямо в толпу людей рядом с ратушей.

По данным газеты Die Welt, подозреваемый совершил наезд на людей на арендованном автомобиле. На пассажирском сиденье машины была найдена сумка. Правоохранители проверяли ее на наличие взрывчатых веществ.

Ранее в ФРГ нашли информацию о водителе грузовика, въехавшего в толпу в Магдебурге.

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