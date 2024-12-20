В Германии автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

В немецком Магдебурге водитель авто въехал в толпу на рождественской ярмарке

В немецком городе Магдебург (федеральная земля Саксония-Анхальт) автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его данным, водителя задержали.

Как сообщил немецкий телеканал MDR, в правительстве Саксонии-Анхальт назвали терактом наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге.

«На рождественской ярмарке в Магдебурге произошел теракт. Это подтвердил представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе», — сказано в публикации MDR.

Телеканал отмечает, что большое количество полиции и спасателей работают на месте инцидента.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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