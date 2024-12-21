Посольство России открыло горячую линию после теракта в Германии

Посольство России в Германии открыло горячую линию после теракта в Магдебурге

Посольство России в Германии открыло горячую линию в связи с терактом, произошедшим на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург. Об этом сообщили в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан. Телефон экстренной консульской помощи Посольства: +49 171 811 34 58», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что, по данным спасательных служб, в результате теракта пострадали от 60 до 80 человек.

Вечером 20 декабря в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. По данным телеканала NTV, водителя задержали. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом.

В результате наезда машины на толпу погибли 11 человек. Предполагается, что использовавшимся автомобилем был марки BMW. Очевидцы рассказали, что машина врезалась прямо в толпу людей рядом с ратушей.

Ранее пьяный водитель влетел в толпу людей в Кировской области.