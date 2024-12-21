В Германии автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

Два человека погибли и 68 пострадали в результате теракта в Магдебурге

Водитель черного BMW влетел в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге вечером 20 декабря. В результате ЧП погибли минимум два человека, администрация города сообщила о 68 пострадавших. Местные власти назвали случившееся терактом.

Водителя автомобиля задержали. Как заявил премьер-министр Саксонии — Анхальт Райнер Хазелофф, им оказался выходец из Саудовской Аравии, врач по образованию, работающий в Бернбурге (около 300 км от Магдебурга). По словам Хазелоффа, задержанный живет в ФРГ с 2006 года.

По данным Die Welt, мужчина мог перевозить взрывчатку, подозрительный предмет обнаружили на пассажирском сиденье автомобиля.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Посольство России в Берлине выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.