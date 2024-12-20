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В Германии 11 человек погибли в результате теракта на рождественской ярмарке

Bild: машина въехала в толпу на ярмарке в Германии, 11 человек погибли
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Michael Probst/AP

В результате наезда машины на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге погибли 11 человек, еще 60 получили ранения, сообщило издание Bild.

Инцидент произошел в 19:04 по местному времени (21:04 мск), предполагается, что использовавшимся автомобилем был BMW. Очевидцы рассказали, что машина врезалась прямо в толпу людей рядом с ратушей. Немецкий телеканал MDR сообщил, что в правительстве Саксонии-Анхальт происшествие назвали терактом.

После инцидента рождественская ярмарка была закрыта, организаторы призвали посетителей покинуть центр города. Полиция обследует территорию в поисках возможных взрывных устройств.

Как сообщает Mitteldeutsche Zeitung, в городе Халле, расположенном примерно в 80 километрах от Магдебурга, после атаки были усилены меры безопасности на местной рождественской ярмарке. Больницы города готовятся к приему пострадавших, сообщил Тобиас Тешнер, руководитель отдела безопасности Халле.

Ранее пьяный водитель влетел в толпу людей в Кировской области.

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