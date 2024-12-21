В ФРГ нашли информацию о водителе грузовика, въехавшего в толпу в Магдебурге

DPA: водитель грузовика в Магдебурге не был известен, как исламист

Водитель грузовика, совершивший наезд на рождественскую ярмарку в Магдебурге, не был известен, как исламист. Об этом сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы Германии.

«Мужчина, задержанный после предполагаемой атаки на рождественскую ярмарку в Магдебурге, ранее не появлялся на радаре правоохранителей в качестве известного исламиста», — указано в сообщении.

Другой информации насчет подозреваемого в теракте пока нет.

До этого немецкая газета Die Welt сообщила, что человек, совершивший наезд на людей во время рождественской ярмарки в городе Магдебург, является выходцем из Саудовской Аравии.

Наезд на людей в Магдебурге произошел накануне вечером. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом. На месте инцидента работают большое количество полиции и спасателей.

В результате наезда машины на толпу 11 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Предполагается, что злоумышленник использовал автомобиль марки BMW. Очевидцы рассказали, что машина врезалась прямо в толпу людей рядом с ратушей.

Ранее посольство России открыло горячую линию после теракта в Германии.