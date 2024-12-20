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В Госдуме заявили, что без ограничения абортов Россия не выживет

Депутат ГД Милонов: если не начать ограничивать аборты, Россия не выживет
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России нужно принять меры для постепенного ограничения абортов, если нет угрозы для жизни матери и ребенка, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В противном случае никакие льготы не помогут стране выжить, заявил он в беседе с 360.ru.

Накануне президент РФ Владимир Путин отвечая на вопрос о выведении абортов из системы ОМС, подчеркнул, что это тонкая тема, в которой нужно сделать так, чтобы не страдали ни религиозные убеждения, ни вопросы демографии, а также не нарушались права женщины. По мнению Милонова, президент дал неполный ответ из-за неправильно заданного вопроса. Он заявил, что выступает за ограничение абортов по желанию.

«Без этого [решения] мы не выживем. Аборты являются самым серьезным фактором, негативно влияющим на россиян, — объяснил он свое мнение. — Потому что никакая ипотечная программа не идет ни в какое сравнение с количеством детей, которые становятся жертвами прерывания беременности».

До этого комитет Госдумы по охране здоровья не одобрил законопроект о запрете абортов в частных клиниках и предложил снять его с рассмотрения.

В то же время в регионах принимаются законы о запрете на склонение беременных женщин к аборту. Так, к примеру, в Забайкальском крае за это предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей для физлиц и до 50 тыс. рублей для юрлиц. Суммы в регионах разные — к примеру, в Приморье это же нарушение будет караться штрафом до 100 тысяч рублей для юрлиц и до 10 тысяч рублей для физлиц. Сообщалось, что аналогичный законопроект разрабатывают в Кировской области.

Ранее в Петербурге предложили обсудить исключение абортов из ОМС.

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