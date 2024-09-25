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В Приморье появился штраф за склонение беременных к абортам

В Приморье будут штрафовать на 100 тысяч рублей за склонение женщин к абортам

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Shutterstock

В Приморье появился штраф за склонение беременных к абортам. Об этом сообщает РИА Новости.

Максимальный размер штрафа составит 100 тыс. рублей — для юридических лиц и 10 тыс. рублей — для физических лиц.

Под склонением к беременности будет пониматься «понуждение путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости» со стороны сотрудников органов власти, чиновников и организаций при исполнении должностных обязанностей.

«За последние два года более 10 регионов РФ приняли законы с аналогичными названиями, но предмет правового регулирования там шире. Ответственность там предусматривается для широкого круга лиц, в том числе для близких — муж, папа, мама», — рассказал уполномоченный по правам человека в Приморье Юрий Мельников.

По его словам, такая мера является вмешательством в частную жизнь, поэтому в Приморье круг ответственных резко сужен.

В 2023 году в Псковской области ввели штрафы в размере 50 тысяч рублей за склонение женщин к абортам.

Ранее ученые выяснили, в каких участках мозга «зарождается» депрессия у беременных.

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