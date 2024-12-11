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В Госдуме отказались от идеи запретить аборты в частных медцентрах

Комитет ГД предложил отозвать законопроект о запрете аборта в частных клиниках

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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Комитет Государственной думы по охране здоровья предложил снять с рассмотрения законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ в думской электронной базе.

«Прошу снять с рассмотрения проект федерального закона <...> «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части исключения медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности), в связи с отзывом законопроекта субъектом права законодательной инициативы», — указано в письме главы комитета Сергея Леонова в Совет Думы.

Дело в том, что первоначально запретить аборты предложила Нижегородская городская дума — однако впоследствии предложение было отозвано.

До этого член комитета по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков заявил, что власти города продолжают обсуждение вопроса об исключении аборта из полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее россиянка оглохла на одно ухо и потеряла ребенка после избиения мужем-бизнесменом.

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