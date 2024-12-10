В Петербурге размышляют об исключении абортов из ОМС

В Санкт-Петербурге продолжают обсуждение вопроса об исключении аборта из полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом ТАСС заявил председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, член комитета по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

«Сегодня есть особенности, когда негосударственный сектор медицинских учреждений предоставляет в разы больше этих, назовем так, услуг для женщин, чем государственные. Мы же видим, что с демографией сегодня происходит. И конечно же, нужно смотреть внимательно на этот процесс, учесть мнения и предпринимать конкретные шаги — и на федеральном, и на региональном уровнях», — заявил Ржаненков.

Он добавил, что этот вопрос обсуждается на протяжении многих лет, однако финальное решение еще не принято.

До этого мужчину отправили за решетку на 12 лет за то, что он вызвал у партнерши выкидыш.

Ранее россиянка оглохла на одно ухо и потеряла ребенка после избиения мужем-бизнесменом.