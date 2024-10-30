В российском регионе запретили склонять беременных к аборту

Власти Забайкальского края дополнили региональный закон «Об административных правонарушениях» нормой о введении штрафов за склонение беременных женщин к аборту. Об этом сообщили в Telegram-канале законодательного собрания Забайкалья.

«К действиям с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности документ относит уговоры, предложения, подкуп, обман или иные способы воздействия», — говорится в сообщении.

Согласно поправкам, размер штрафа для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей. Если закон нарушило должностное лицо, то размер взыскания составит от 10 до 20 тысяч рублей, а если юридическое лицо — до 35–50 тысяч рублей.

В сентябре аналогичное решение приняли власти Приморья. Там максимальный размер штрафа составит 100 тысяч рублей — для юридических лиц и 10 тысяч рублей — для физических лиц. Под склонением к беременности в регионе будет пониматься «понуждение путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости» со стороны сотрудников органов власти, чиновников и организаций при исполнении должностных обязанностей.

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