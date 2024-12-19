Путин ответил на вопрос о выведении абортов из ОМС

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Мы должны думать, чтобы религиозные убеждения не страдали, не страдали вопросы демографии, но и о праве женщины принимать решение, о благосостоянии российских семей», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что этот тонкий вопрос не для пресс-конференции.

В прошлом году в РПЦ предложили вернуться к обсуждению вывода абортов из системы ОМС. Православные эксперты разработали комплекс мер, которые, по задумке авторов, якобы должны снизить число абортов и стимулировать рост рождаемости.

19 декабря президент подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. По данным канала «Россия 24», в этом году число обращений на прямую линию приблизилось к 2 млн за три часа до эфира. Сам Путин 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее в Госдуме отказались от идеи запретить аборты в частных медцентрах.