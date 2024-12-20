В Курске задержали гендиректора региональной Корпорации развития

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

По данным источника, Лукина заподозрили в злоупотреблении полномочиями во время строительства фортификационных сооружений в региональном приграничье. В итоге на это ушло более 173 млн рублей из бюджета, что стало необоснованной тратой.

На Лукина завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». МВД собирается просить суд заключить гендиректора под стражу на время следствия.

До Лукина по этому делу в СИЗО посадили его заместителя Игоря Грабина.

В среду в Татарстане задержали начальника отдела управления министерства земельных и имущественных отношений по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее экс-губернатора Рязанской области арестовали по делу о взятке.