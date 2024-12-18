В Татарстане задержан начальник одного из отделов минземимущества

Начальник отдела управления министерства земельных и имущественных отношений республики Татарстан подозревается в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике.

Следственным управлением СК РФ по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), ст. 289 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. По данным издания «Бизнес Онлайн», речь идет о начальнике отдела аренды и реализации государственного имущества минземимущества Ильшате Аминове.

По версии следствия, в 2021–2024 годах он незаконно оказывал содействие и покровительство пяти фирмам при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их предпринимательской деятельности. В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

До этого в Ростове-на-Дону по подозрению в коррупции задержали замначальника УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействия коррупции) донского МВД Сергея Глазырина. Официальных заявлений по этому поводу пока не было.

Ранее экс-губернатора Рязанской области арестовали по делу о взятке.