В Ростовской области тушат пожар в трехэтажном здании склада

В Ростове-на-Дону произошел пожар в трехэтажном здании склада с электрооборудованием. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади 800 квадратных метров, отметили в ведомстве.

Для тушения возгорания привлекли 55 специалистов МЧС и 15 единиц техники. О пострадавших и причинах пожара не сообщается.

13 декабря сообщалось, что в Новосибирске произошел пожар на одном из складов на площади 3000 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. На место происшествия вызвали пожарный поезд. В МЧС уточнили, что в горящем здании частично обрушилась крыша. Информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за аварийного режима работы электрической сети.

Кроме того, пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Барнауле. МЧС опубликовало кадры с места возгорания.

Ранее в Подмосковье произошел взрыв на складе.