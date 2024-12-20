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В Ростовской области тушат пожар в трехэтажном здании склада

МЧС: в Ростове-на-Дону загорелся трехэтажный склад с электрооборудованием

В Ростове-на-Дону произошел пожар в трехэтажном здании склада с электрооборудованием. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади 800 квадратных метров, отметили в ведомстве.

Для тушения возгорания привлекли 55 специалистов МЧС и 15 единиц техники. О пострадавших и причинах пожара не сообщается.

13 декабря сообщалось, что в Новосибирске произошел пожар на одном из складов на площади 3000 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. На место происшествия вызвали пожарный поезд. В МЧС уточнили, что в горящем здании частично обрушилась крыша. Информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за аварийного режима работы электрической сети.

Кроме того, пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Барнауле. МЧС опубликовало кадры с места возгорания.

Ранее в Подмосковье произошел взрыв на складе.

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