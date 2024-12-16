Названа возможная причина крупного пожара на складе в Новосибирске

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что крупный пожар в производственно-складском здании в Новосибирске мог начаться из-за аварийного режима работы электрической сети. Об этом пишет ТАСС.

Всего в ликвидации пожара участвовали более 110 человек, 38 единиц техники, а также привлекались два пожарных поезда, отметил он. По его словам, специалисты продолжают разбирать и проливать конструкции здания.

Крупный пожар на складе в Новосибирске случился в ночь на 13 декабря, огонь распространился на площади в 3 тыс. кв. м и быстро распространялся из-за сильного ветра. В итоге спасатели локализовали пламя на площади 5 тыс. «квадратов».

Прокуратура после случившегося организовала проверку, во время которой оценит законность действий собственника здания и эксплуатирующих организаций по обеспечению пожарной безопасности.

Ранее в первом московском небоскребе тушили пожар.