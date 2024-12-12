Появилось видео масштабного пожара на складе в Алтайском крае

В Барнауле загорелся склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом сообщило МЧС РФ, которое также поделилось кадрами тушения пожара.

«Горит здание на 1000 «квадратах». <...> Существует угроза распространения огня на соседние здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание тушит 71 спасатель при поддержке 19 единиц спецтехники, включая пожарный поезд.

В ночь на 8 ноября в Барнауле загорелся гаражный бокс на улице Попова. Его локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров. На момент локализации возгорания на месте работали шесть многофункциональных и один лафетный ствол, а также семь звеньев газодымозащитной службы.

В сентябре в Барнауле сгорело здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики «Три слона». Предприятие сотрудничало со многими иностранными компаниями и поставщиками.

Ранее сообщалось о пожаре в одной из башен «Москвы-Сити».