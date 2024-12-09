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В Подмосковье произошел взрыв на складе

РЕН ТВ: взрыв произошел на одном из складов в поселке Лесной Московской области

В подмосковном поселке Лесной (Пушкинский городской округ) произошел технологический взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

После взрыва в одном из производственно-складских помещений произошло частичное обрушение стен и перекрытий, также произошло возгорание на площади 7 кв. м, сообщили в МЧС Московской области.

По предварительным данным, под завалами разрушенных конструкций могут находиться люди. По словам очевидцев, там могут находиться три человека.

До этого крупный пожар произошел в промзоне в Екатеринбурге в цехе с полистиролом. В его тушении участвовали 95 пожарных, 35 единиц техники и пожарный поезд. Из промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, один — пострадал. Спустя почти два часа после начала пожара обрушилась кровля цеха на 400 кв. м. Спустя три часа открытое горение ликвидировали.

Ранее в Москве прогремел взрыв в торговом центре.

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