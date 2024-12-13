В Новосибирске ликвидировали открытое горение в складском здании

В Новосибирске в производственно-складском здании ликвидировали открытое горение. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Новосибирске ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в 3:51 по московскому времени.

Накануне вечером сообщалось, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади 5000 квадратных метров.

Пожар на одном из складов Новосибирска произошел на площади 3000 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. На место происшествия вызвали пожарный поезд. В МЧС уточнили, что в горящем здании частично обрушилась крыша. Информация о пострадавших не поступала.

Для тушения пожара задействовали 98 человек и 30 единиц техники.

Кроме того, пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Барнауле. МЧС опубликовало кадры с места возгорания.

Ранее сообщалось о пожаре в одной из башен «Москвы-Сити».