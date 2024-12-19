Путин заявил, что миграционный вопрос является крайне острым

Миграционный вопрос является крайне острым и чувствительным. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Президент указал на необходимость повышения производительности труда как на условие для снижения количества мигрантов в России.

«Рабочих рук не хватает. Счет идет на сотни тысяч», — сказал Путин.

Как отметил президент, чтобы обеспечить воспроизводство населения России, нужно повысить рождаемость.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин заявил, что Россия становится по-настоящему суверенной страной.