«Итоги года» в третий раз пройдут в совмещенном формате

В этом году президент России Владимир Путин подведет итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Впервые данный формат был протестирован в 2020 году. Кремль охарактеризовал его как «пресс-конференцию с элементами прямой линии». Провести два мероприятия по отдельности было невозможно из-за пандемии коронавируса.

В 2023 году в Кремле вернулись к совмещенному формату — за четыре часа президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и СМИ.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в полдень по московскому времени и продлится приблизительно до 15 часов. Федеральные телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1», выделили для ее трансляции три часа эфирного времени.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что удовлетворить все просьбы россиян невозможно, но они не останутся без внимания.

Основными темами к прямой линии в этом году стали вопросы, связанные со спецоперацией и потребностями фронта, а также с обеспечением инвалидов и здравоохранением.

Ранее Песков раскрыл, как выбирают дату проведения прямой линии с Путиным.