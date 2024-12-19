Путин заявил, что Россия становится по-настоящему суверенной страной

Россия в настоящее время становится по-настоящему суверенным государством, заявил президент страны Владимир Путин. Он прокомментировал ситуацию в ходе прямой линии.

По словам главы государства, США и их союзники хотели бы, чтобы Россия находилась в ослабленном состоянии. Однако вопреки ожиданиям западных держав, за последние два–три года страна стала гораздо сильнее.

«Мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим, мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия продолжает укреплять свою обороноспособность и сейчас находится на самом высоком месте в мире в плане боеготовности. Как сказал президент, это же касается отечественной оборонной промышленности.

«Мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армии и флота. Причем и на текущий момент, и на перспективу. Делаем это достаточно уверенно, быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках», — уточнил глава государства.

19 декабря Путин подводит итоги 2024 года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее президент России назвал один из важнейших факторов защиты суверенитета страны.