Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия становится по-настоящему суверенной страной

Путин: Россия в данный момент становится по-настоящему суверенным государством

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия в настоящее время становится по-настоящему суверенным государством, заявил президент страны Владимир Путин. Он прокомментировал ситуацию в ходе прямой линии.

По словам главы государства, США и их союзники хотели бы, чтобы Россия находилась в ослабленном состоянии. Однако вопреки ожиданиям западных держав, за последние два–три года страна стала гораздо сильнее.

«Мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим, мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия продолжает укреплять свою обороноспособность и сейчас находится на самом высоком месте в мире в плане боеготовности. Как сказал президент, это же касается отечественной оборонной промышленности.

«Мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армии и флота. Причем и на текущий момент, и на перспективу. Делаем это достаточно уверенно, быстрыми темпами, чего не скажешь о наших противниках», — уточнил глава государства.

19 декабря Путин подводит итоги 2024 года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее президент России назвал один из важнейших факторов защиты суверенитета страны.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами