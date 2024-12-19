Путин пообещал задать Асаду вопрос о судьбе пропавшего журналиста из США

Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с сирийским экс-президентом Башаром Асадом о судьбе американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии около 12 лет назад. С данным вопросом обратился корреспондент NBC News Кир Симмонс.

Путин уточнил, что пока не виделся с Асадом после его приезда в Москву.

«Обязательно с ним поговорю. Но мы с вами взрослые люди понимаем, что 12 лет назад человек пропал в Сирии. Мы понимаем, какая ситуация была там 12 лет назад. Шли активные боевые действия, причем с обеих сторон. Знает ли сам президент Асад о том, что произошло с американским гражданином, который, я так понимаю, исполнял свой журналистский долг в зоне боевых действий?» — сказал глава государства.

Однако российский президент пообещал, что обязательно задаст этот вопрос Асаду.

До этого сообщалось, что мать американского журналиста Остина Тайса попросила президента РФ Владимира Путина помочь найти ее сына в Сирии.

Президент Сирии Башар Асад приехал в Россию после того как представители вооруженной оппозиции страны заняли территории, которые контролировались правительственными войсками.

В четверг, 19 декабря, Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.