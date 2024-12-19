Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать американского журналиста попросила Путина помочь найти сына в Сирии

NCB: мать журналиста Тайса попросила Путина помочь найти ее сына в Сирии

close
Александр Казаков/РИА Новости

Мать американского журналиста Остина Тайса попросила президента РФ Владимира Путина помочь найти ее сына в Сирии. Об этом сообщает NBC News.

По информации телеканала, мужчина пропал в Сирии около 10 лет назад. Женщина полагает, что связи российского президента могут помочь в поисках.

«Мать американского журналиста Остина Тайса написала письмо президенту России Владимиру Путину в среду, попросив его помочь с поисками сына», — говорится в сообщении.

До этого газета Bild сообщала, что гражданин США Трэвис Тиммерман, арестованный в Сирии, освобожден из тюрьмы и вылетел из страны благодаря вмешательству американских военных.

29-летний американец отправился в Сирию семь месяцев назад, совершая паломничество «по духовным причинам». Однако мужчину задержали и заключили в тюрьму. Последний раз Тиммермана видели в августе в Будапеште, после чего его поиски начали полиция Венгрии и власти штата Миссури (США).

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами