Мать американского журналиста попросила Путина помочь найти сына в Сирии

Мать американского журналиста Остина Тайса попросила президента РФ Владимира Путина помочь найти ее сына в Сирии. Об этом сообщает NBC News.

По информации телеканала, мужчина пропал в Сирии около 10 лет назад. Женщина полагает, что связи российского президента могут помочь в поисках.

«Мать американского журналиста Остина Тайса написала письмо президенту России Владимиру Путину в среду, попросив его помочь с поисками сына», — говорится в сообщении.

До этого газета Bild сообщала, что гражданин США Трэвис Тиммерман, арестованный в Сирии, освобожден из тюрьмы и вылетел из страны благодаря вмешательству американских военных.

29-летний американец отправился в Сирию семь месяцев назад, совершая паломничество «по духовным причинам». Однако мужчину задержали и заключили в тюрьму. Последний раз Тиммермана видели в августе в Будапеште, после чего его поиски начали полиция Венгрии и власти штата Миссури (США).

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